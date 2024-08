Le 77ème Jour de l'indépendance du Pakistan célébrée en grand pompe par la diaspora sénégalaise

La diaspora pakistanaise du Sénégal a célébré mercredi, 14 août, la 77e Journée de l'Indépendance du Pakistan avec ses amis sénégalais. Profitant de l’occasion, l’ambassadeur Sayed et l'administrateur général Diouf ont inauguré le spectacle de lumière qui a illuminé les 198 marches du monument de la Renaissance africaine ainsi que le monument lui-même avec des images du drapeau pakistanais et des photos du Minare Pakistan accompagné de chansons nationales pakistanaises en fond sonore et les couleurs du Pakistan reflétées sur le grand monument de la Renaissance africaine.



La cérémonie s'est déroulée en présence de la diaspora pakistanaise au Sénégal et d'invités sénégalais issus de ministères, de groupes de réflexion, de médias et du secteur privé.

« Dans son allocution, l'ambassadrice Saima Sayed », d’après un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik « a rendu hommage au Quaid- Azam Muhammad Ali Jinnah et aux pères fondateurs du Pakistan. Elle a indiqué que le 13 août n'était pas seulement une commémoration du mouvement d'indépendance de 1947, mais aussi un symbole de la résilience et du courage de la nation pakistanaise ».



De son côté, M. Birame Mbarou Diouf, administrateur général du Monument de la Renaissance africaine, toujours selon le document « a également participé à l'événement et, dans ses remarques, a exprimé le souhait de poursuivre de telles collaborations avec le Pakistan dans le domaine de la culture et du patrimoine ».