Le 9e Forum international sur la paix et la sécurité se tiendra du 27 au 28 novembre à Dakar

La 9e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique se tiendra les 27 et 28 novembre 2023, au Centre international de Conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio. Selon le communiqué reçu, le thème de cette année sera : « L'Afrique des potentiels et solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle ». Elle réunira des experts et des acteurs clés pour explorer des solutions innovantes et promouvoir la stabilité du continent.



En 2022, la 8e édition avait permis de faire le diagnostic des chocs exogènes face aux défis de stabilité et de souveraineté de l'Afrique, mais également une analyse prospective d'une Afrique résiliente. Cette 9e édition ambitionne de regrouper environ 400 participants, dont des décideurs civils et militaires, des experts et des chercheurs provenant de tous les continents.



Il sera également ouvert au secteur privé, aux organismes d'étude et de recherche, au monde des arts et de la culture, à travers l'organisation et l'animation d'activités scientifiques (Side events), de stands et d'expositions qui se dérouleront parallèlement au programme du Forum.