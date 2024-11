Le Barça choque encore l’Europe, le vestiaire de Manchester City hausse le ton

Le Barça de Dani Olmo épate encore

Sport loue la performance du Barça, une nouvelle fois impressionnante avec cette victoire 3-1 dans le derby.Mundo Deportivo consacre sa une à Dani Olmo, qui nous a offert un retour fracassant hier. De retour en tant que titulaire après sa blessure, l’Espagnol a inscrit un doublé en 30 minutes et confirme qu’il est déjà bien intégré à Barcelone. Sport tout comme le Daily Mirror soulignent son retour en puissance. La tension monte à Manchester City

Pep Guardiola est agacé par les deux défaites la semaine dernière contre Tottenham et Bournemouth. Ce n’est pas monnaie courante pour City de perdre deux fois de suite mais ça s’explique aussi par les blessures. Le Daily Star met l’accent sur les déclarations de Kyle Walker qui a parlé de l’arrivée de Ruben Amorim. Walker ne veut pas faciliter les premiers pas du coach portugais en Angleterre. Même s’il est déçu par les résultats actuels, l’international anglais veut repartir de l’avant et ce match en Ligue des Champions contre le Sporting est l’occasion idéale. C’est chaud entre Rafael Leão et Paulo Fonseca

La relation tendue entre Rafael Leão et Paulo Fonseca secoue la presse italienne avant le match contre le Real Madrid en Ligue des champions. Le Portugais n’a pas été titulaire en championnat depuis un mois, mais devrait malgré tout débuter face à la Maison Blanche mardi selon la Gazzetta. Une rencontre déjà capitale pour lui et qui pourrait conditionner le reste de sa saison. En cas de mauvaise performance ou d’attitude déplacé, difficile de l’imaginer réintégré la rotation. Le journal AS va plus loin et annonce que le divorce est déclaré entre les deux hommes. L’ailier est à un tournant de sa vie milanaise.