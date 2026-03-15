Logement social : Fadilou Keita annonce le lancement des "Cités de la diaspora" avant fin 2026

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita, a annoncé une offensive majeure de l'institution dans le secteur immobilier. La CDC prévoit de lancer officiellement, d'ici le 31 décembre prochain, les « cités de la diaspora », un vaste programme immobilier qui sera déployé sur plusieurs sites stratégiques à travers le pays. Cette initiative s'inscrit dans une volonté globale de renforcer le rôle de la Caisse dans la politique nationale de logement, en s'appuyant notamment sur sa filiale spécialisée CDC Habitat pour répondre à la forte demande des Sénégalais de l'extérieur et des ménages résidents.



Pour porter ces ambitions, Fadilou Keita a affirmé lors de son passage dans l'émission « En Vérité » sur Radio Sénégal que CDC Habitat dispose désormais de capacités opérationnelles comparables à celles des sociétés publiques historiques du secteur telles que la SN HLM ou la SICAP. Selon le Directeur général, tout ce que ces structures accomplissent dans le domaine immobilier peut être réalisé avec la même efficacité par la filiale de la CDC. Parallèlement aux projets destinés à la diaspora, l'institution travaille activement sur le développement des « résidences solidaires », un dispositif conçu pour avoir un impact direct et significatif sur la régulation des prix des loyers tout en facilitant l'accession à la propriété pour les ménages à revenus modestes.



La vocation de la CDC dans cette nouvelle dynamique repose sur la mobilisation de ses ressources au service exclusif de l'intérêt général, se distinguant ainsi de l'approche purement lucrative des promoteurs immobiliers privés. Fadilou Keita a insisté sur le fait que l'institution privilégiera une approche sociale, en acceptant de ne pas rechercher des marges bénéficiaires importantes contrairement aux sociétés commerciales classiques. À travers ce positionnement stratégique, la Caisse des Dépôts et Consignations ambitionne de réduire durablement le déficit en logements au Sénégal en proposant des solutions d'habitat accessibles, stables et régulées pour l'ensemble des citoyens.