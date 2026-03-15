CNOSS : Le mandat de Diagna Ndiaye prorogé jusqu’à la fin des JOJ Dakar 2026

L’Assemblée Générale du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), réunie ce samedi 14 mars 2026 à Dakar, a décidé à l’unanimité de prolonger d’une année le mandat du président Mamadou Diagna Ndiaye ainsi que celui du Comité Directeur et du Bureau Exécutif. Cette décision exceptionnelle, prise par dérogation aux statuts en présence de l'ensemble des fédérations nationales et groupements sportifs, vise à garantir une continuité parfaite dans l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus au Sénégal. Le mandat actuel est ainsi prorogé jusqu’au 22 décembre 2026, date à laquelle Mamadou Diagna Ndiaye a officiellement annoncé qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat, une décision saluée par l’Assemblée qui a tenu à rendre hommage à son œuvre à la tête de l’institution olympique.



Au cours de cette session, les membres de la famille olympique ont validé à l’unanimité les rapports d’activités, les rapports financiers ainsi que les conclusions du commissaire aux comptes pour la période 2022-2025. L’Assemblée a exprimé sa satisfaction quant au travail accompli par le Bureau Exécutif et a fait le point sur l’état d’avancement des préparatifs des JOJ Dakar 2026, premier événement de cette envergure sur le continent africain. À cette occasion, les efforts du président du Comité d’Organisation et du coordonnateur général ont été félicités, tout en adressant des remerciements aux Hautes Autorités pour leur soutien jugé déterminant dans le cadre de ce projet historique.



Malgré ce climat de consensus institutionnel, les fédérations et groupements sportifs ont vivement exprimé leurs inquiétudes concernant le volet purement sportif de l'événement. Elles ont formellement déploré l’absence d’un programme clair de préparation pour les athlètes sénégalais et un manque d’accompagnement technique et financier indispensable pour assurer des conditions de participation et de performance optimales. Face à ce constat prégnant, l’Assemblée Générale a officiellement mandaté le président du CNOSS pour engager un dialogue direct avec les autorités gouvernementales afin de remédier à ces lacunes et de sécuriser un soutien adéquat pour les sportifs devant représenter le Sénégal aux JOJ.