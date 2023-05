Le Barça n’envisage pas un possible retour de Neymar

Alors que la relation du footballeur avec le PSG ne va plus à bon train, et que son départ semble une réalité, le club catalan n’a aucune intention d’envisager un retour du 10 brésilien. Le nom de Neymar n'a jamais été sur la table de travail du Barça pour se renforcer pour la saison prochaine.



Un potentiel retour a pu être évoqué ces dernières heures, mais le Barça a déjà tranché de manière très ferme dans ce dossier : « Le Barça n'a jamais été sur la table du travail pour se renforcer pour la saison prochaine », écrit le quotidien catalan Sport ce jeudi.



Le Brésilien, qui a un bon statut en Europe, peut avoir jusqu'à trois options considérables en Premier League. Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle pourraient tenter de renforcer leur effectif avec Neymar.



L'actuel joueur du PSG s'inscrit dans les intérêts sportifs des clubs précités, qui pourraient assumer ses prétentions financières élevées.



Selon le quotidien sportif Onzemondial, le propriétaire de l'équipe "bleue", Todd Boehly, a rencontré à plus d'une reprise Nasser Al-Khelaïfi pour évoquer la possibilité d'officialiser un transfert avec Neymar. Le FC Barcelone a un contrat jusqu'en 2027.