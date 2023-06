Le Bayern Munich fixe ses deux cibles à 100 millions d’euros en attaque, le rêve fou de Pep Guardiola avec Manchester City

Deux attaquants sont dans le viseur du Bayern Munich, Pep Guardiola a de grandes ambitions pour Manchester City et l’Inter a tranché pour l’avenir de Romelu Lukaku, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le président du Bayern veut mettre 100 millions d’euros sur un attaquant



En Allemagne, le Bayern Munich va continuer sa grande révolution ! Et le club bavarois veut frapper fort sur le marché des transferts, c’est ce qu’a indiqué Herbert Hainer, le président du club dans une longue interview.



Cela fait la Une de Bild ce matin qui reprend l’information que «le Bayern veut un attaquant à 100 M€» ! Et le dirigeant a été clair, le champion d’Allemagne a les moyens de ses ambitions et deux joueurs sont clairement dans son viseur :



«J’ai dit que le FC Bayern est capable de dépenser 100 M€ sur un joueur. Mais tout doit être bien fait. Nous sommes à la recherche d’un avant-centre. Nous sommes en bonne voie. Pour moi, il y a deux candidats : Kolo Muani et Osimhen de Naples. Je pense que si vous voulez vous battre en Ligue des Champions, vous devez obtenir un Kolo Muani ou un Osimhen. Si je pouvais choisir, je dirais Kolo Muani.»



Le message est clair, l’international français est la priorité des Bavarois ! Affaire à suivre…



Guardiola veut créer une dynastie avec Manchester City



En Angleterre, les festivités continuent pour Manchester City, sacré champion d’Europe samedi. Et cette légèreté donne des envies aux Mancuniens et notamment à Pep Guardiola qui «en veut plus», comme le placarde le Daily Mail ce matin !



«L’entraîneur de City réalise le rêve du club… mais il n’a pas encore terminé», écrit le quotidien, car l’Espagnol a encore de grandes ambitions avec son club. Et d’ailleurs, ce n’est pas le seul ! Guardiola a passé le virus à ses joueurs et notamment au buteur de la finale, Rodri ! Le milieu de terrain fait la Une du Daily Star car lui aussi veut marquer son époque. «Créons une dynastie mancunienne», a-t-il confié.



«Rodri et ses amis visent un long règne sur l’Europe», explique le tabloïd. Cela fait référence à la déclaration de Guardiola qui a prévenu le Real Madrid en blaguant sur le fait que City était à 13 sacres de rejoindre le club madrilène.



Enfin, le Daily Express affirme que «ce n’est que le début». «Rodri insiste sur le fait que City peut dominer l’Europe pendant des années après sa victoire à Istanbul». L’Europe est prévenue, Manchester City ne compte pas en rester là !



L’Inter veut garder Lukaku



En Italie, l’Inter va devoir se relever après son échec en finale de Ligue des Champions contre Manchester City ! Et le club italien a déjà pris une décision forte concernant Romelu Lukaku, prêté par Chelsea.



Les Nerazzurri veulent conserver l’attaquant belge et comme l’indique La Gazzetta dello Sport sur sa Une, ça sera une «Inter grand format» car les dirigeants veulent associer le Belge à Gianluca Scamacca, qui ne s’est pas imposé à West Ham ! «Zhang, au-delà de la déception de la Ligue des Champions, veut à tout prix garder Romelu et si Dzeko part, il a déjà contacté l’Italien», indique le journal au papier.



Même son de cloche en Une du Corriere dello Sport qui indique que «l’Inter ne se séparera pas de Lukaku», pourtant très critiqué depuis la finale de samedi.