Le Bayern Munich s’attaque à Ousmane Dembélé

Les dernières informations concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé sont plutôt contradictoire. Il y a deux semaines, les médias ibériques affirmaient qu’il n’était pas question pour les dirigeants barcelonais de se séparer du joueur formé au Stade Rennais. Mais depuis, il y a eu du nouveau côté catalan, notamment avec cette volonté de rapatrier Neymar, qui viendrait s’ajouter à Antoine Griezmann comme recrue star de l’été. Et forcément, ça ne laisserait plus beaucoup de place à Dembouz...

Pas plus tard que ce matin, le média allemand Kicker annonçait que le Français et bel et bien sur le marché, et qu’il a été proposé à plusieurs clubs. Le quotidien germanique attendait notamment de savoir si le Bayern avait l’intention de passer à l’attaque. Il n’a fallu attendre que quelques heures pour que France Football ne vienne apporter une réponse à cette question. Et elle est plutôt affirmative, puisque selon le magazine, il serait même la priorité du club bavarois. Des premiers contacts ont été noués avec son entourage En 2016 déjà, le Bayern souhaitait se l’offrir, mais il avait finalement rejoint Dortmund. Ils vont donc revenir à la charge cet été, pas refroidis par le comportement du Français, notamment parce que la piste Leroy Sané est au point mort, l’Allemand étant tout proche de prolonger à Manchester City. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club bavarois, a déjà pris contact avec l’entourage du joueur. On ne sait pas encore quelles sont les intentions du Mosquito, mais une place de titulaire l’attend au Bayern, où il marcherait sur les traces de Franck Ribéry et d’Arjen Robben, qui vont tous deux quitter le club.



Le Bayern a d’ailleurs un plan pour faciliter l’opération : ne pas se précipiter et attendre que le Barça recrute Neymar et Antoine Griezmann. Ce qui permettrait de faire baisser le prix potentiel de Dembélé, notamment parce que le champion d’Espagne n’aurait plus forcément besoin du joueur. Il faudra donc suivre ce qui se passera dans les semaines à venir, mais l’avenir de l’ancien du Borussia Dortmund risque de s’écrire une nouvelle fois en Allemagne...