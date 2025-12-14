Le Bénin, la Guinée-Bissau et le terrorisme au coeur d'un nouveau sommet de la Cédéao à Abuja

Une semaine tout juste après la tentative de putsch militaire au Bénin, les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se réunissent en sommet, ce dimanche 14 décembre, à Abuja, au Nigeria. La réunion, qui va clore l'année du cinquantenaire de l'organisation ouest africaine, sera également pour elle l'occasion de passer en revue les nombreux sujets de préoccupation du moment, rapporte notre correspondant sur place, Moïse Gomis



Pour son premier sommet en tant que président de la conférence des chefs d'État, le président sierra léonais Julius Maada Bio a droit à un ordre du jour très consistant. Avec ses pairs de la sous-région, il va d'abord devoir statuer sur le maintien ou non des quelque 200 hommes de la force en attente de la Cédéao déployés au Bénin depuis le coup d'État raté du 7 décembre à Cotonou. Vont-ils être rejoints par des soldats de la Sierra Leone et du Ghana ? Une réponse à cette question devrait sans doute être donnée ce dimanche à Abuja où la crise politique en Guinée-Bissau sera également au centre des débats.



À l'ordre du jour : le Bénin, mais aussi la Guinée Bissau et la situation sécuritaire dans le nord des pays côtiers dans ce dossier, la principale question réside dans la nature et le ciblage des sanctions qui seront prononcées à la suite du renversement du président Umaro Sissoco Embalo, le 26 novembre. À cette occasion, 17 organisations et mouvements de la société civile d’Afrique de l’Ouest appellent de leur côté l’organisation à faire publier sans délai les résultats des élections présidentielle et législatives du 23 novembre, estimant qu'ils peuvent toujours être proclamés, conformément à la loi électorale.



« Lors de la tentative de coup d'État au Bénin, la Cédéao s'est mise en branle pour empêcher qu'il y ait un renversement du régime. Nous estimons donc qu'elle a aussi la capacité de maintenir la pression sur les autorités militaires bissau-guinéennes pour qu'elles respectent la volonté du peuple bissau-guinéen et publient immédiatement les résultats des élections », affirme ainsi Alseny Farinta Camara, coordinateur pays du mouvement Tournons la page, en Guinée.



Nous attendons que les auteurs et les complices du complot en Guinée Bissau soient sanctionnés de la manière la plus sévère pour éviter que l'appétit des coups d'État ne prenne l'ascendant dans notre sous-région.



Enfin, un an exactement après que les dirigeants de l'organisation aient décidé d'activer en urgence sa force en attente pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la sous-région, ces derniers devraient avoir en main un nouveau mémorandum dressant un état des lieux encore plus sombre de la situation et des menaces qui s'étendent désormais sur une bande allant de manière plus ou moins continue du nord de la Côte d'Ivoire au nord du Nigeria.