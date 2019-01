Le Burkina Faso décrète l’état d’urgence

Les autorités burkinabés ont déclaré l'état d'urgence dans 7 des 13 régions du pays.



Cette décision fait suite à une attaque au cours de laquelle 10 gendarmes ont perdu la vie jeudi dans le nord-ouest du pays près de la frontière malienne.



Le ministre de la Communication a indiqué que l'objectif est de mieux répondre aux attaques, d'accroître la vigilance et de rassurer la population de ces régions ciblées par des attaques récurrentes.



Les forces de défense et de sécurité sont confrontées à des difficultés car le mode opératoire des groupes armés et la nature transfrontalière de la menace demeurent un véritable défi.



Selon les rapports officiels, plus de 250 personnes ont été tuées depuis 2015 dans plusieurs attaques, la plupart revendiquées par deux groupes armés.



Ansarul Islam, qui a vu le jour près de la frontière malienne, et le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (JNIM), qui a prêté serment d'allégeance à Al-Qaida au Maghreb islamique.