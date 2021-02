Le Burkina Fasso suspend les importations de volailles en provenance du Sénégal

Les autorités burkinabé interdisent l’importation des volailles et leurs dérivés, en provenance du Sénégal. Une mesure prise suite à l’apparition de la grippe aviaire dans un poulailler dans la région de Thiès et l’abattage de plus de cinquante mille sujets.



"Il est porté à la connaissance des importateurs que l'importation et la commercialisation de volailles et de viande de volailles originaires et/ou en provenance du Sénégal est suspendue jusqu'à nouvel ordre, ce, pour compter de la date de signature du présent communiqué", peut-on dans le document parcouru par PressAfrik.



En conséquence, de concert avec l'ensemble des services compétents, il sera procédé, notent, les autorités burkinabé "à la saisie et à la destruction desdits produits qui viendraient à entrer sur le territoire national, sans préjudice de la prise des sanctions prévues par les textes en vigueur à l'encontre des contrevenants."



Pour rappel au cours du mois janvier le Mali, la Gambie et la Mauritanie ont pris une décision similaire en rapport avec le cas de la grippe aviaire découvert au Sénégal.