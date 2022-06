Le Casa Sports remporte la Coupe du Sénégal et réalise une saison parfaite

Le Casa Sports sur un nuage. Quelques semaines après avoir remporté le championnat de Ligue 1, Lamine Jarju et ses coéquipiers ont soulevé ce dimanche 26 juin 2022, la Coupe du Sénégal pour la deuxième fois d’affilée.



Les Casaçais n’ont fait qu’une bouchée de l’Étoile Lusitana en s’imposant 3 buts à 0 grâce à un doublé de Raymond Diémé Ndour (élu Homme du match) et un but d’Abdou Seydi.