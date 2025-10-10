Le Cedeps apporte son "fort soutien" à Madiambal Diagne et dénonce les menaces

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) réagit vivement à la situation de Madiambal Diagne, qu’il présente comme son « confrère et ancien président ». L'organisation apporte son "fort soutien" à ce dernier et dénonce les menaces, dans un communiqué.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Cedeps rapporte que leur confrère « a quitté le Sénégal suite à une menace réelle d'arrestation alors qu'il s'apprêtait à prendre son vol pour la France ». Il précise que c’est « la manière ainsi que la violence induite pour lui interdire la sortie du territoire et sa convocation subséquente à se présenter devant un service de police » qui l’ont « poussé à s'installer en France pour y préparer sa défense ».



Le patronat de la presse « s'émeut de la violence avec laquelle des procédures judiciaires et policières ont été engagées contre notre confrère » et estime que « celles-ci constituent une préoccupation inquiétante pour la liberté des citoyens et la presse ».



Le communiqué établit un lien avec le contexte économique, affirmant que « les entreprises membres du CDEPS vivent des situations économiques difficiles des faits de mesures injustes et illégales pour saper leur santé financière ». Dans ce cadre, « la menace qui pèse sur notre confrère constitue à cet égard pour le CDEPS une situation dangereuse pour les libertés et la presse en particulier ».



En conclusion, Mamadou Ibra Kane et ses camarades affirment sans équivoque : « Le CEDEPS se solidarise totalement avec M. Diagne et lui apporte un fort soutien dans cette épreuve. »