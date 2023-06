Le Centre gabonais des élections annonce le calendrier électoral pour les élections générales

Le fait marquant de ce calendrier, c'est la tenue le même jour de l’élection présidentielle, des législatives et des locales. C’est une grande première au Gabon.



Le calendrier électoral démarre le 11 juillet avec le dépôt des candidatures. Un mois plus tard, c’est-à-dire, le 11 août s’ouvrira la campagne pour l’élection présidentielle. Les candidats aux législatives et aux locales entreront en campagne le 16 août. Celle-ci prendra fin le vendredi 25 août. Le vote pour les trois scrutins se déroulera le 26 août.



Encore provisoire...

Il est à noter que ce calendrier est encore provisoire. Il doit en effet être entériné ou retoqué par un décret du gouvernement adopté en Conseil des ministres.



Dans tous les cas, le gouvernement n’a pas une grande marge de manœuvre s’il tient à organiser l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels, c’est-à-dire avant le 27 août. Un Conseil des ministres se tient ce lundi sous la présidence d’Ali Bongo. Il devrait probablement approuver ce projet de calendrier ou le modifier.