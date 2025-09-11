Le Collectif Rappel à l’Ordre s’oppose à la nomination de Me Bamba Cissé et saisit des instances internationales

Le Collectif Rappel à l’Ordre, mouvement citoyen engagé pour la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit au Sénégal, a exprimé ce jeudi 11 septembre sa profonde inquiétude suite à la nomination de Me Bamba Cissé au poste de ministre de l’Intérieur.
Dans un communiqué, le Collectif considère cette décision de « menace grave pour la démocratie et pour l’équilibre institutionnel de notre pays ». Il estime que Me Bamba Cissé, connu pour son « engagement partisan et ses prises de position radicales, ne peut incarner l’impartialité et la neutralité indispensables à une telle fonction ».
Face à ce danger, Rappel à l’Ordre annonce avoir saisi : L’Association Panafricaine des Avocats et le Département d’État des États-Unis (Bureau des Droits de l’Homme), afin de les informer de la « situation préoccupante et de solliciter leur vigilance quant aux risques que cette nomination fait peser sur les libertés publiques, la démocratie et la protection des droits humains au Sénégal ».
Le mouvement réaffirme enfin son engagement indéfectible pour la défense des valeurs démocratiques et appelle l’opinion nationale et internationale à rester mobilisée face à cette menace.
