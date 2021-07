Le Collectif des centres d'appel organise un atelier de validation de son plan stratégique 2022-2025

Le Collectif des Centres d'Appel du Sénégal a organisé un atelier de validation de son Plan Stratégique 2022-2025, ce samedi 03 Juillet 2021. A travers le Plan Sénégal Emergent, le Sénégal a fixé un nouveau cap en misant sur la transformation structurelle de son économie pour atteindre une croissance forte, soutenue et durable. Dans ce cadre, un certain nombre de secteurs, indispensables à la réalisation de cette ambition, ont été identifiés, parmi lesquels celui des Télécommunications qui constitue la locomotive de l’économie numérique.



Il est porté au rang des priorités gouvernementales et occupe une place indispensable dans le Plan Sénégal Émergent. Actuellement avec 3000 employés, les Centres d'Appels se fixent comme objectif d'atteindre les 25000 employés d'ici 2022. Pour parvenir à ces résultats, le CCAS compte engager une réflexion avec ses partenaires nationaux et internationaux pour la mise en œuvre de ce plan stratégique afin de profiter des avantages du secteur numérique et de créer un cadre conceptuel visant à maîtriser les enjeux de l'économie numérique.