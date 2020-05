Le Collectif des gouvernements scolaires du Sénégal prévient sur la reprise: "si une seule condition manque nous restons chez nous"

Le collectif des gouvernements scolaires du Sénégal qui avait refusé catégoriquement de reprendre le chemin de l’école, revient sur sa décision. Ses membres acceptent d’aller en cours le 2 juin prochain mais exigent des conditions adéquates pour éviter toute contamination du coronavirus.



« On peut être rassuré à condition que tout soit réuni, on retourne à l’école et si tel n’est pas le cas, on reste chez nous. C’est assez simple », a déclaré la coordonnatrice nationale et porte-parole du Collectif des gouvernements scolaires du Sénégal, d’entrée.



Revenant sur leurs exigences, Maguette Bâ a rappelé que le Collectif des gouvernements scolaires du Sénégal concerne tout le territoire national. Par conséquent, souligne-t-elle : « Chacun a ses problèmes. Peut-être à Dakar, on peut gérer certaines choses. Mais je me demande comment nos camarades qui sont à Kolda, à Matam, peuvent gérer avec les abris provisoires ».



Selon elle, la question a été posée au ministre de tutelle, Mamadou Talla et sa réponse était que « les mairies vont prendre en charge cet aspect ». Une réponse qui n’a apparemment pas convaincu Maguette Bâ, selon qui, « l ’autre problème qui se pose : c’est comment les maries vont pouvoir gérer cela ? »



A l’en croire, être à l’école le 2 juin, c’est trop risqué. « Si tout est réglé, on ira à l’école, mais s'il y a un seul côté qui ne va pas, on va tous rester chez nous », a-t-elle prévenu, lors d'une rencontre avec la Coordination des parents d’élèves et étudiants du Sénégal.