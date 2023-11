Le Collectif interministériel des agents de l'Administration annonce une marche nationale ce samedi 25

Le Collectif interministériel des agents de l'Administration sénégalaise compte organiser une marche nationale le samedi 25 novembre.



Ces agents réclament la généralisation de l'indemnité de logement, le paiement intégral de la prime de prudence des chauffeurs de l'Etat, la reconnaissance et le reclassement des diplômes, le statut des contractuels et des décisionnaires de l'Administration, les dures conditions de transport et de restauration dans les sphères ministérielles de Diamniadio, entre autres.