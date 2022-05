Le Collège des délégués du journal Le Soleil maintient la pression sur le DG Yakham Mbaye

Parmi les trois exigences du Collègue des délégués du journal Le Soleil, Yakham Mbaye n'a satisfait qu'une seule, selon un communiqué de l'intersyndicale. Et c'est le paiement de salaires de deux agents de la boite "illégalement suspendus". Une situation qui met en rogne le syndicat qui dans un souci de décrispation du climat social, a entamé avec l'intersyndicale des négociations avec le Directeur général de l'organe de presse Yakham Mbaye.



"Les exigences étaient toujours de rigueur : le paiement des salaires de nos deux collègues illégalement suspendus, l'annulation des affectations et mutations inopportunes et illégales prises au mois de décembre et la réintégration de notre collègue licencié abusivement. Le paiement des salaires est le seul point parmi les trois à être satisfait. Pour les deux autres, la Direction générale n'a posé aucun acte allant dans le sens de leur résolution", regrette le Collège des délégués du journal Le Soleil.



Pour eux le fait que Yakham Mbaye a maintenu sa position sur les affectations et mutations ne leur "surprend guère". Car pour le Collège des délégués du journal Le Soleil "il n’est et n'a jamais été dans les dispositions de revenir sur cette décision impopulaire. L'argument avancé et qu'il défend obstinément est qu'il s'agit de décisions légales ; ce qui est fallacieux dans la mesure où l'Inspection du travail lui a donné tort, notamment pour ce qui concerne Mouhamadou Sall et Moustapha Lo du fait de l'absence de clause de mobilité dans leurs contrats. Idem pour les autres cas, mais aussi les mutations qui constituent une modification substantielle des contrats de travail des concernés sans leur accord."



Depuis le début de l'éclatement de cette affaire, le collège des délégués et l'intersyndicale disent opposer à Yakham Mbaye le caractère illégal et inopportun de ces décisions que lui même a reconnu avoir pris avec "une dose d'emmerdement".

Il en est de même du cas de leur "collègue abusivement licencié".



Le Collège et l'intersyndicale disent être plus que déterminés à aller jusqu'au bout de la bataille pour "la restauration de la dignité". Leur volonté est de faire "face à l'injustice et à l'arbitraire pour extirper l'entreprise du gouffre dans lequel Yakham Mbaye et ses collaborateurs l'ont plongé ces quatre dernières années est toujours vivace."