Le Colonel Mouhamed Sall inculpé pour assassinat de sa fille de 6 ans et interné à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye

Le Colonel des Douanes, Mouhamadou Sall, chef de section au Môle 2 du Port autonome de Dakar, a été inculpé mardi, pour assassinat de sa fille de 6 ans. Le gabelou n’a pas été envoyé en prison mais plutôt à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye.



Le journal Libération qui donne quelques éléments de l’enquête, révèle que le mis en cause a avoué son crime tout en soulignant qu’il était en « mission divine ». « C’est une mission divine que je devais accomplir. Vous ne pouvez pas comprendre. Le monde est pourri, trop de débauche, d’escrocs, de mensonges et je suis chargé de faire revenir les valeurs que prônent l’Islam. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas comprendre », a dit le Colonel Sall aux enquêteurs.



Le jour des faits, en août 2020, Sall, son épouse et ses jumelles se sont retrouvés au restaurant « Presse Café », sis au centre-ville, après une visite chez Outaz Alioune Sall. Rejoint par la dame P. Diop et son époux qui célébraient leur anniversaire de mariage, le douanier leur confie qu’il serait « la réincarnation du Prophète ». Mais personne ne comprenait rien à ce qu’il disait.



Le même jour en plein nuit, Sall est passé à l’acte suite à une « vision ». Le journal indique qu’il a réveillé sa fille en plein sommeil vers les coups de 3 heures du matin pour, dira-t-il, « faire sortir le liquide blanc qu’un esprit maléfique avait mis dans la gorge de sa fille ».



Impatient, le gabelou a cogné la tête de la petite contre le lavabo qui, sous le choc, s’est fracassé en mille morceaux dont l’un a pénétré dans la gorge de Mansora, morte sur le coup. Loin de s’arrêter, Mouhamadou Sall a encore pris un morceau de porcelaine pour sectionner ouvertement la gorge de sa fille, toujours à la recherche du « liquide ».



La « mission accomplie », il réveille son épouse qui ne se doutait de rien pour lui demander des sachets de glace. Puis, il retourne dans la salle de bain avec une bassine. Après avoir nettoyé le corps sans vie de la fillette, il met la glace dessus et commence à réciter des incantations pour le faire « revenir » à la vie.



Voyant sa fille inerte, il commence à réciter des chants religieux avant de sauter par la fenêtre. Il tombe sur le vigile à qui il raconte son horrible acte.