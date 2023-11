Le Conseil académique de l'Ucad prolonge la date des cours en mode distanciel

Le 08 novembre 2023, le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, sous la houlette du Recteur, Professeur Ahmadou Aly Mbaye, s'est réuni pour discuter des mesures relatives au calendrier universitaire. À l'issue de cette réunion, plusieurs décisions importantes ont été prises afin de garantir la continuité des activités pédagogiques malgré les défis persistants liés à l'environnement sécuritaire.



D’après le communiqué parvenu à PressAfrik, « tout d'abord, le Conseil académique a décidé de finaliser les activités pédagogiques de l'année 2022-2023 en mode distanciel, sous la supervision et l'accompagnement attentif du Rectorat. Cette mesure vise à assurer la continuité de l'enseignement tout en tenant compte des impératifs de sécurité actuels ».



De plus, le Conseil a pris l'initiative de prolonger les travaux du comité de sécurité. Ce dernier « a pour mission de formuler des recommandations précises concernant les scénarios envisageables pour une reprise des cours en présentiel. Ces propositions, élaborées en tenant compte de l'évolution de la situation sécuritaire, devront être soumises au Conseil académique au plus tard le 30 novembre 2023 », lit-on sur le document.