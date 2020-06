Le Conseil d'Etat rejette le recours de Lyon pour la reprise de la Ligue 1

L'olympique lyonnais avait plaidé sa cause jeudi dernier devant le Conseil d'Etat. Son président, Jean Michel Aulas, était monté lui-même au créneau pour dire tout le mal qu'il pensait de l'arrêt définitif du Championnat, acté par la Ligue le 30 mars. Mardi, la plus haute autorité administrative a repoussé son recours. La saison 2019-2020 est bel et bien terminée.



L’Equipe