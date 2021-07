Le Conseil de sécurité de l'ONU vote une extension du mécanisme d'aide transfrontalière pour la Syrie

Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé vendredi à l'unanimité une résolution prolongeant de six mois, renouvelables sous condition, le mécanisme onusien d'aide humanitaire transfrontalière à la Syrie sans l'aval de Damas, qui expirait samedi.



Le texte est une synthèse de deux projets concurrents portés d'un côté par l'Irlande et la Norvège, de l'autre par la Russie. La durée de l'extension est interprétée différemment par les Etats-Unis, pour qui elle est d'un an, et la Russie qui considère qu'il s'agit de six mois renouvelables en fonction d'un rapport attendu en fin d'année du secrétaire général de l'ONU.