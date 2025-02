Le Coran et l'intelligence artificielle : vers une nouvelle ère de découvertes scientifiques? (Par Magaye Gaye)

Introduction

Le sommet de Paris sur l’intelligence artificielle vient de fermer ses portes, marquant un tournant majeur dans les réflexions sur cette technologie révolutionnaire.



Pourtant, il est surprenant de constater que l’ensemble des discussions se sont principalement orientées vers l’avenir : l’apport de l’IA au développement de l'humanité, son financement, ainsi que les modalités de sa réglementation. En revanche, aucune déclaration d’envergure ne semble avoir évoqué l’héritage scientifique contenu dans les textes sacrés, alors même que ceux-ci ont, depuis des siècles, révélé des vérités scientifiques que l’humanité ne cesse de redécouvrir au fil du temps.

À travers cette contribution, je souhaite contribuer à pallier ce manque en explorant les découvertes scientifiques annoncées par le Coran, tout en mettant en lumière le rôle que l’intelligence artificielle pourrait jouer dans leur amplification et leur approfondissement.



Le Coran, une apologie de la science

Le Coran nous enseigne que la science et la connaissance sont des moyens précieux. Le verset suivant, premier révélé au prophète, souligne l’importance de la recherche, de l’apprentissage et de l’intelligence dans la creation : Sourate 96 : 1-5

"Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, créé l’homme d’un sang coagulé. Lis, et ton Seigneur est le Très Généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas."

Cela met en évidence que l'acquisition de la science et des connaissances est valorisée dans le coran et que l'usage des outils modernes comme l'IA peut, s'ils sont utilisés à bon escient, être un moyen de servir l’humanité et de comprendre davantage la création d'Allah.

Le Coran est un texte qui pousse aussi l’homme à la connaissance et à l’étude du monde. Il invite à méditer sur la nature et les lois qui régissent l’univers :

« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur leurs cœurs ? » (Sourate 47, Muhammad, verset 24).

Dès les premiers siècles de l’Islam, cette incitation au savoir a permis le développement de disciplines aussi variées que l’astronomie, la médecine et la physique. Des savants musulmans comme Ibn Sina (Avicenne), Al-Khwarizmi ou Al-Biruni ont posé les bases de nombreuses sciences modernes. Et il reste encore beaucoup de mystères à élucider par l'humanité.

En effet le Coran nous parle aussi de créations que nous ne connaissons pas et qui témoignent de l’infinité des découvertes scientifiques à venir:

Sourate 16 : 8

"Et des chevaux, des mulets et des ânes pour que vous les montiez et comme ornement. Et Il crée ce que vous ne savez pas."

Cela ouvre la voie à l'idée que l'IA, en tant que création humaine, peut être vue comme une partie de ces créations nouvelles, que l’homme doit apprendre à utiliser à bon escient.



Aujourd’hui, alors que l’intelligence artificielle permet de repousser les limites du savoir humain, il est essentiel de rappeler que la connaissance est un don divin destiné à être utilisé avec éthique et responsabilité.



L’intelligence artificielle comme grâce divine

Après la révolution agricole, qui a permis à l’Homme de se sédentariser, la révolution industrielle, qui a changé son mode de production, et la révolution numérique, qui a transformé la communication, nous vivons aujourd’hui l’ère de l’intelligence artificielle. Cette avancée majeure s’inscrit dans la continuité des dons que Dieu a accordés à l’Homme pour dominer la Terre et améliorer sa condition.

Le Coran rappelle la supériorité intellectuelle de l’Homme sur la plupart des créatures :

« Nous avons certes honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, Nous leur avons attribué de bonnes choses et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures. » (Sourate 17, Al-Isra, verset 70).

Ainsi, si elle est bien utilisée, l’intelligence artificielle pourrait contribuer à résoudre de nombreuses énigmes scientifiques que le Coran a évoquées il y a plus de 1400 ans.



Quelques découvertes scientifiques que l'IA pourrait d'avantage éclairer

L’intelligence artificielle pourrait permettre d’approfondir la compréhension de certaines vérités scientifiques mentionnées dans le Coran et confirmées par la science moderne.

1. L’Expansion de la Terre et de l'univers

Le Coran affirme :

« Et quant à la terre, après cela, Il l’a étendue (dahaḥahā). » (Sourate 79, An-Nazi’ât, verset 30)

Ce verset suggère que la Terre est en expansion. Ce n’est qu’au XXe siècle que la science a confirmé cette idée grâce aux travaux d’Alfred Wegener (1912) sur la dérive des continents, complétés dans les années 1960 par la théorie de la tectonique des plaques.

Le Coran évoque aussi l'expansion de l'Univers dans le verset suivant :



Sourate Adh-Dhariyat (Les vents qui éparpillent) – Verset 47

"Et le ciel, Nous l'avons construit avec force et Nous l'élargissons constamment." (51:47)



Dans les années 1920, l'astronome américain Edwin Hubble prouve que l'univers est en expansion.

Avec l’IA, nous pourrions affiner notre compréhension des mouvements terrestres et mieux prédire les séismes et les dérèglements géologiques.



2. L’ADN et la Programmation Génétique

Le Coran évoque la complexité de la création humaine :

« Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile. Ensuite, Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Puis, Nous avons fait du sperme une adhérence (‘alaqah) et de l’adhérence Nous avons créé un embryon (mudghah)... » (Sourate 23, Al-Mu’minun, versets 12-14).

En 1953, James Watson et Francis Crick découvrent l’ADN, prouvant que la vie repose sur une programmation précise.



Cette description correspond aux découvertes de l’embryologie moderne, confirmées par le professeur Keith L. Moore en 1981. Grâce à l’IA, nous pourrions mieux comprendre le développement embryonnaire et détecter plus précocement certaines malformations.

L’IA, en analysant des milliards de séquences génétiques, pourrait révolutionner la médecine et la compréhension des maladies héréditaires.



3 Les Empreintes Digitales

Le Coran affirme :

« Oui, Nous sommes capables de remettre en ordre les extrémités de ses doigts, parfaitement. » (Sourate 75, Al-Qiyamah, verset 4).

Cette précision sur les extrémités, notamment les doigts, prend tout son sens avec la découverte des empreintes digitales en 1823 par Jan Evangelista Purkinje. L’IA pourrait améliorer les techniques biométriques et de reconnaissance pour la sécurité et l’identification.

4. La Barrière entre les Mers

Le Coran mentionne un phénomène étonnant :

« Il a donné libre cours aux deux mers qui se rencontrent. Il y a entre elles une barrière qu’elles ne dépassent pas. » (Sourate 55, Ar-Rahman, versets 19-20).

Dans les années 1960, Jacques Cousteau découvre que les masses d’eau de densités différentes ne se mélangent pas immédiatement. L’IA pourrait améliorer notre compréhension des courants marins et leur impact sur le climat.



5. Les montagnes comme stabilisateurs de la terre

Le Coran explique :

« Et Nous avons placé des montagnes fermes dans la Terre, afin qu’elle ne bouge pas avec eux… » (Sourate 21, Al-Anbiya, verset 31).

Les recherches géologiques du XXe siècle ont prouvé que les montagnes possèdent des racines profondes stabilisant la croûte terrestre, comme l’a démontré John Tuzo Wilson.

L’IA pourrait permettre une meilleure modélisation des mouvements tectoniques et prévenir les catastrophes naturelles.

6 Les Recherches à Faire sur le Cou

Le cou est une structure essentielle reliant la tête au corps, mais beaucoup de ses fonctions restent encore mystérieuses. Le Coran fait une mention particulière du cou dans plusieurs versets, notamment :



Sourate 17, verset 13, Dieu déclare : "Nous avons attaché à chaque être humain un oiseau à son cou, et il y aura pour lui une œuvre écrite." Ce verset est souvent interprété comme faisant référence à l'enregistrement de l’œuvre de chaque individu et de son destin, symbolisé par un "oiseau" attaché au cou.



Découverte scientifique : Bien que la science n'ait pas encore élucidé entièrement le mécanisme précis de cet "oiseau", les recherches biométriques et génétiques ont prouvé que chaque être humain possède des caractéristiques uniques qui sont enregistrées dans son corps, notamment par l'ADN et les empreintes digitales. L'idée que l'œuvre d'un individu est "écrite" dans son corps se rapproche de l'idée moderne d'enregistrement génétique.

Rôle de l'intelligence artificielle : L'IA peut jouer un rôle central en analysant les données biologiques et en détectant des informations cachées dans le corps humain. En étudiant des systèmes aussi complexes que l'ADN, l'IA pourrait ouvrir de nouvelles avenues pour comprendre ce "mécanisme d'enregistrement" qui se trouve symboliquement dans le cou. De plus, l'IA pourrait fournir des réponses aux questions non résolues, comme le rôle du cou dans l'enregistrement des actions humaines et des événements vitaux.

L’IA pourrait aider à mieux comprendre les fonctions neurologiques et biomécaniques du cou, ainsi que son rôle dans des pathologies comme les douleurs cervicales et les troubles posturaux.



Comment garantir une IA éthique?

L’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies, bien qu’offrant de grandes opportunités pour améliorer notre quotidien et faciliter notre travail, représentent également une menace pour notre spiritualité. Elles captent une partie importante de notre attention, notamment à travers l’usage excessif des téléphones mobiles. Ce phénomène conduit à une distraction de l’adoration d’Allah et des pratiques religieuses essentielles, telles que la prière.

Le Coran nous rappelle que l’homme a été créé pour adorer Allah :

Sourate 51 : 56

"Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent."

Il rappelle aussi

"Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque le fait... alors ceux-là sont les perdants."

📖 Sourate 63 - Al-Munafiqoun (Les Hypocrites), verset 9



Il est donc crucial de maintenir un équilibre, en rappelant aux jeunes que la technologie doit être un moyen, non une fin. Cette balance entre la vie moderne et la spiritualité peut être atteinte par une éducation religieuse dès le bas âge, en enseignant aux enfants les valeurs essentielles de la foi et leur raison d’être sur Terre. Dans ce cadre, limiter l'accès aux téléphones pendant l'année scolaire, comme c'est pratiqué dans certaines maisons, permet d’inculquer cette discipline et de renforcer leur lien avec Allah.

ll est nécessaire que l’État, en plus de l'éducation religieuse à la maison, prenne des mesures pour réguler l’usage des téléphones dans les écoles. Une première étape pourrait être une approche graduelle, où l’on commence par sensibiliser les élèves, les parents et les enseignants sur les dangers d’une utilisation excessive des écrans et l’importance d’équilibrer la technologie et la foi. Par la suite, des interdictions graduelles pourraient être mises en place, comme l’interdiction des téléphones pendant les heures de classe, sauf pour des usages pédagogiques spécifiques.

L’objectif est de créer un environnement scolaire et spirituel propice à l’apprentissage et à la pratique religieuse, tout en utilisant les nouvelles technologies de manière responsable et au service de l’humanité.

Il est au regard de tout ce qui précède essentiel d’encadrer le développement de l’IA avec des principes éthiques solides, en veillant à ce qu’elle soit mise au service du bien commun et non utilisée pour manipuler ou asservir les populations.



Conclusion

Le Coran, à travers ses versets a non seulement fait des déclarations sur des vérités scientifiques avant qu'elles ne soient découvertes, mais il invite également l'humanité à poursuivre la quête de la connaissance. L'intelligence artificielle, en facilitant l'analyse de vastes quantités de données, joue un rôle crucial dans cette quête. Elle permet de percer des mystères qui étaient jusque-là invisibles à l'œil humain et pourrait encore nous aider à découvrir des vérités cachées dans le Coran, à l'instar des empreintes digitales et de l'œuvre enregistrée dans le corps humain. Il est donc impératif de continuer à utiliser l'IA comme un outil de découverte et de compréhension, afin de mieux saisir l'immensité du savoir divin qui nous entoure



Magaye GAYE