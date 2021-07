Le Covid-19 peut entraîner "une amputation de 90% du poumon", selon Pr Niang de Dantec

Outil incontournable dans le diagnostic précoce du Covid-19, le scanner permet d'évaluer la gravité des lésions des poumons. C'est ce qu'affirme le Pr Elhadji Niang, chef du service radiologie et imagerie médicale de l'hôpital Le Dantec, dans un entretien avec nos confrères de L'Observateur.



Le radiologue révèle que "25 à 30 malades sollicitent le scanner par jour dans son service avec un taux de positivité de 80 voire 90%."



Mais cela prend combien temps pour la guérison ?



Le Pr Elhadji Niang d'expliquer que cela " dépend de la gravité." Il poursuit : "Ça peut prendre du temps. Le traitement, c'est au moins 15 jours. Certains souffrent d'asthénie physique. L'individu parfois ne peut même pas lever la main. Le Covid est très grave. On doit en avoir peur. On ne peut pas estimer par de simples paroles la gravité. Parfois nous avons une amputation de 90% du poumon".