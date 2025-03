Le DG de la SONACOS annonce l'implantation d'un centre de réception de graines d'arachide à Médina Yoro Foula

La Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS) a annoncé l'implantation prochaine d'un centre de réception de graines d'arachide dans le département de Médina Yoro Foula. L'information a été livrée par le Directeur Général El Hadji Ndane Diagne, lors d'une visite de terrain effectuée ce jeudi 13 mars dans la localité.



Selon M. Diagne, cette initiative vise à offrir un soulagement aux producteurs locaux, facilitant ainsi l'écoulement rapide de leurs productions vers les centres de la SONACOS tout en réduisant leur charge de travail. « Il est légitime que nous ayons ici un centre de réception qui permettra de soulager les producteurs, de drainer plus rapidement leurs productions dans les centres de la SONACOS sans trop se fatiguer », a-t-il déclaré.



L'installation de ce centre s'inscrit dans une stratégie de proximité avec les producteurs, d'autant plus que Médina Yoro Foula est considéré comme l'un des départements leaders dans la production d'arachide au Sénégal. Ce projet ne se limitera pas à l'aspect logistique, mais contribuera également à la création de valeur dans la localité. Il favorisera la création d'emplois, notamment pour les femmes et les jeunes, renforçant ainsi l'économie locale.



Les producteurs , représentés par leur porte-parole, M. Bassirou Barry, ont exprimé leur satisfaction face à cette annonce. « Cette visite nous rassure compte tenu des difficultés rencontrées pendant la campagne de cette année », a-t-il confié.



Avec cette implantation, la SONACOS confirme son engagement envers les producteurs locaux et réaffirme son rôle central dans la filière arachidière .