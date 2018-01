Le Dg du Port rassure les employés : "Nous avons décidé de reconduire tous les contrats qu'on voulait arrêter"

Le Directeur général du Port autonome de Dakar est revenu sur sa décision de ne pas reconduire les centaines d'employés dont les contrats étaient arrivés à terme. Abacar Sadikh Beye explique son geste par la politique affichée du chef de l'Etat Macky Sall de faire de l'année 2018, une année sociale.



"Tout travailleur qui participe à la production et à l'amélioration de ce qu'on fait n'aura pas de problème. En toute rigueur, ces contrats seront renouvelés. Nous avons bien lu les directives du président de la République qui a décrété l'année 2018 comme une année sociale. Et dans ce cadre, tous les contrats qu'on voulait arrêter, nous avons décidé de les reconduire", a-t-il annoncé ce jeudi lors d'un face à face avec la presse.



Cependant, Beye a tenu à préciser que les durées de contrat ne seront plus de 12 mois et que les chefs de départements en détermineront les délais.