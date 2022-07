Le Directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane limogé

Ibrahima Kane n'est plus le directeur général de Air Sénégal. Selon nos confrères de Dakaractu il a été limogé et remplacé par Elhadji Alioune Badara Fall. Ce dernier est un pilote et aussi conseiller Technique au ministère du Tourisme et des Transports aérien.Nos confrères de Libération précisent que le limogeage de Ibrahima Kane est intervenue ce mardi matin lors de la réunion du conseil d'administration de la compagnie tenue à la Caisse de dépôt et de consignation.A noter que les perturbations font partie du lot quotidien de la compagne Air Sénégal SA . Les passagers s’attendent plus à des ennuis qu’à des vols réguliers, en temps et en heure. Ceux qui doivent voyager à bord de la compagnie nationale sont le plus souvent dans une inquiétude et une incertitude à cause des errements.