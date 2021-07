Le Directeur général des Douanes en tournée dans le Sud du Sénégal

Le Directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye, est depuis mardi dernier dans le sud du Sénégal. Il effectue une tournée dans les subdivisions de Ziguinchor et de Kolda pour s'enquérir des conditions de travail des agents des Douanes et constater de visu l'exécution du service.



En effet, le patron des Douanes veut tâter le pouls des unités et d'en mesurer les capacités d'endurance et d'adaptation dans les zones difficiles d'accès et sur les lignes et corridors hautement stratégiques pour l'Administration.



L’Objectif principal de cette tournée, informe un communiqué dont L’As détient copie, est de partager avec les agents et leurs chefs locaux sa vision, les grandes orientations stratégiques des Douanes et les grands axes du Programme de modernisation de l'administration des douanes (PROMAD).