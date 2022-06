Le Directeur sportif du Bayern révèle : « Sadio nous a reçu avec un short et une mangue en main »

À quel moment avez-vous eu l’idée de signer avec Mané ?



« C’était dans mon jardin. Marco Neppe et moi étions assis avec (les agents) Björn Bezemer et Daniel Delonga. Leur agence ROOF représente aussi Serge Gnabry avec qui nous étions en pourparlers car on veut le prolonger. C’est alors que le nom de Sadio Mané a été mentionné pour la première fois, car il est également représenté par Björn. Pendant les discussions, je me suis dit : "Quelque chose est possible !" Alors que Björn partait, je lui ai demandé quelles étaient vraiment les chances (de signer Sadio Mané). Quand j’ai entendu que Mané rejetait toutes les tentatives de Liverpool de prolonger son contrat, j’ai été immédiatement intéressé. Deux jours plus tard, Julian Nagelsmann, Marco et moi étions dans un avion pour Liverpool. Pour moi, c’était immédiatement clair, s’il y avait vraiment une chance de signer Sadio Mané, j’étais prêt à y travailler jour et nuit. Julian était entièrement derrière depuis le début. »



Quelle était la teneur des discussions chez Sadio Mané ?



« Sadio nous a reçus chez lui. Il était détendu en short et tenait une mangue. Il a souri et nous a accueillis avec "Servus". Il parle encore un peu l’allemand grâce à son séjour à Salzbourg. L’ambiance était bonne et nous avons eu une connexion depuis le début. J’avais un bon feeling. Notre visite a duré environ 4 heures. Je lui ai dit que chaque responsable du Bayern était convaincu qu’il s’intégrerait à notre équipe à 100 %. Sadio apporte non seulement des qualités footballistiques et de buteur, mais aussi cette faim qui a toujours caractérisé le FC Bayern. Ensuite, l’entraîneur lui a expliqué notre concept sportif. Sadio a vite compris pourquoi il serait un joueur parfait pour le FC Bayern et que sa façon de jouer au football nous va comme un gant. À la fin, nous lui avons montré une présentation. Marco Neppe a préparé une présentation avec un mélange de dispositions tactiques mais aussi montrant l’identité du FC Bayern afin que Sadio ait une idée de nos fans, de notre ville et de notre club. Il a posé beaucoup de questions, tout était intéressant pour lui. »