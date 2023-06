Le F24 lance le "dialogue du peuple" en format bi modal ce lundi

Le F24 annonce également "l'organisation de débat sur les thématiques et par la publication de Var et vidéos pouvoir amener à la manifestation de la vérité sur le troisième mandat et sur la justice à deux vitesses à l'origine des tensions qui sapent les fondements de notre cohésion nationale".

"Pour dénoncer la coupure injustifiée du signal de Walf TV, le blocus illégal du domicile de Sonko, l'embastillement abusif de journalistes de personnalités politique et de citoyens innocents, pour réclamer la libération immédiate de tous les détenus politiques et la cessation des poursuites judiciaires visant la liquidation d'adversaires politiques gage retour à une paix durable, F24 appelle les Sénégalais à célébrer ensemble le 23 juin dans la communion des coeurs. Une synergie avec la coordination des associations de presse (CAP) est vivement attendue", a indiqué Mamadou Mbodj, coordonnateur de F24, lors d'une conférence de presse.

"La plateforme encourage toute initiative allant dans le sens de permettre à tous ceux qui sont privés de liberté de fêter la Tabaski comme dans leur famille respective et invitent les citoyens épris de justice à se préparer à donner un cachet populaire inédit à la grande manifestation prévue le 14 juillet 2023", a-t-il fait savoir.



La plateforme "des forces vives de la Nation F24", qui regroupe plus d’une centaine de partis et d’organisations de la société informe qu'elle lance à partir de ce lundi 19 juin 2023, le "dialogue du peuple" en format bi modal ( des ateliers en ligne et en présentiel). L'annonce a été faite par le coordonnateur Mamadou Mbodj, au cours d'une conférence de presse.