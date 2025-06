Niger: 34 soldats tués dans une attaque près de la frontière malienne

Jeudi 19 juin, 34 soldats nigériens ont été tués lors d'une attaque menée par « plusieurs centaines » d'hommes armés contre la ville de Banibangou, dans l'ouest du Niger, proche du Mali, deux pays minés par des violences jihadistes, a annoncé le ministère nigérien de la Défense. « Ce jeudi 19 juin 2025, une attaque lâche et barbare a été perpétrée contre Banibangou par une horde de plusieurs centaines de mercenaires à bord de huit véhicules et plus de 200 motos », a indiqué le ministère qui déplore 34 morts et 14 blessés, dans un communiqué du ministère lu à la télévision d'État, rapporte la RFI.