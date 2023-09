Le FC Barcelone attend déjà une nouvelle recrue, une légende d’Angleterre pourrait filer en Arabie saoudite

Le FC Barcelone déjà à la recherche d’une nouvelle recrue



En Espagne, le FC Barcelone semble déjà s’impatienter d’une nouvelle recrue ! En effet, la Une de Mundo Deportivo nous dévoile que le Barça pense déjà à son prochain recrutement. Les Catalans veulent se renforcer au mercato hivernal, notamment au poste de sentinelle. La raison, les Blaugrana n’ont qu’Oriol Romeu pour occuper ce rôle et ils souhaitent changer cela en janvier ! C’est ce qu’explique le quotidien, qui précise que malgré le fair-play, il y aura des possibilités pour le FC Barcelone.



John Terry vers l’Arabie saoudite



De l’autre côté de la Manche, une légende anglaise fait les gros titres comme ici en Une du Sun. Il s’agit de John Terry qui est sur le point de partir vers l’Arabie saoudite. C’est en tout cas ce qu’affirme le tabloïd ce jeudi, Terry pourrait débuter là-bas sa carrière d’entraîneur. En effet, il aurait un accord oral avec le club d’Al-Shabab pour prendre la place sur le banc. Lui qui est actuellement consultant pour l’académie de Chelsea pourrait donc connaître sa première expérience en tant que numéro 1 et ça pourrait arriver très vite. En effet, il pourrait être à la tête d’Al-Shabab lors du prochain match, ce sera face à Al-Feinha, le 15 septembre.



Cristiano dézingue la ligue portugaise



Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, est passé en conférence de presse, avant la rencontre contre la Slovaquie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Et CR7 a notamment évoqué le niveau du championnat local, comme le rapporte A Bola et il n’a pas été tendre… « Cela m’inquiète, je suis portugais, j’aimerais que le championnat soit au sommet […] Maintenant, la ligue arabe est meilleure que la portugaise, je le pense sincèrement. Il n’y a pas de polémiques, il n’y a pas autant de bruit et la qualité des joueurs y est supérieure. J’espère que le Portugal pourra s’améliorer dans ce domaine, mais cela finit par devenir un cirque. » Des mots qui font les gros titres des journaux, comme c’est le cas avec Record.