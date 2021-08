Le FC Barcelone aurait formulé une dernière offre à Lionel Messi !

Pour eux, cela ne fait plus de doute. Sport et Mundo Deportivo, les deux journaux sportifs pro-Barça, affichent Lionel Messi en Une et l'envoient au Paris Saint-Germain, avec beaucoup d'amertume. Pourtant, il reste quelques irréductibles qui ne semblent pas vouloir se résoudre au départ de La Pulga. C'est le cas de l'émission La Porteria, sur le portail betevé, qui suit l'actualité du FC Barcelone.



Dans la nuit de lundi à mardi, elle a livré une information qui va redonner espoir aux fans blaugrana. En effet, Ferran Reverter, directeur général du Barça, discuterait encore avec le clan Messi, et principalement le père Jorge. Une dernière proposition aurait même été faite par le Barça et des négociations seraient en cours ! La porte à un retour au bercail n'est donc pas encore totalement refermée !





Laporta aussi à Ibiza ?



Une telle issue serait un véritable coup de tonnerre, surtout après avoir organisé les adieux de la star argentine, en pleurs, dimanche dernier. Les répercussions sont telles que le Barça serait revenu à la charge. Comment ? C'est là tout le mystère, puisqu'on rappelle que le club catalan n'a pas la latitude économique pour intégrer Messi à son effectif au regard de l'encadrement de la masse salariale.



Mais cela montre, en attendant tout de même une confirmation, que le Barça n'a peut-être pas encore totalement renoncé... Hier soir, L'Equipe annonçait que Lionel Messi avait pris la direction d'Ibiza. Et devinez où vient de s'envoler Joan Laporta, selon les dernières informations de Sport ? Ibiza, pour prendre 4 jours de repos. Le feuilleton n'est pas fini.