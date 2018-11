Le FC Barcelone lance une bombe pour Neymar

Le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à retenir Neymar pour une troisième saison l’été prochain ? Telle est la grande interrogation qui circule dans certains milieux. Il faut dire que la star brésilienne est annoncée depuis plusieurs mois au Real Madrid pour assurer la succession de Cristiano Ronaldo. Il serait également question d’un retour au FC Barcelone, club dans lequel il a passé quatre bonnes saisons (2013-2017) aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez.



Et comme pour confirmer toutes ces rumeurs, Pep Segura, le directeur sportif de l’écurie catalane, a confié ce vendredi au micro de la Cadena Ser qu’un retour de l’enfant de Mogi das Cruzes n’était désormais pas une impossibilité. « Un retour de Neymar ? Ce n’est pas d’actualité aujourd’hui. Il est vrai que j’ai dit que tout jeune joueur qui quittait le Barça pour l’argent ne pourrait pas revenir. Et je maintiens ces propos. Mais dans le cas de Neymar, les circonstances sont différentes parce qu’on ne parle pas d’un jeune joueur en cours de formation, on parle d’un joueur professionnel accompli qui, en fonction du marché, peut être amené à saisir la meilleure opportunité », a déclaré le collaborateur du président Josep Maria Bartomeu, qui lui avait clairement expliqué qu’il n’était plus question d’un come-back de son ancien protégé.