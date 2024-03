Le FC Barcelone va tout tenter pour s’offrir Erling Haaland, la sortie de prison de Dani Alves choque l’Espagne

Le FC Barcelone rêve d’Erling Haaland, la sortie de prison de Daniel Alves fait grand bruit en Espagne et l’AC Milan a un plan pour la saison prochaine, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Barça veut Haaland en 2025



En Catalogne, il y a du mercato et l’espoir secret, un peu fou, du FC Barcelone ! Ce matin, Mundo Deportivo annonce que le club blaugrana veut recruter «Erling Haaland en 2025». Oui, oui, ce n’est pas une blague et le quotidien a des arguments. «Le Barça prépare l’après-Lewandowski en considérant le Norvégien comme le remplaçant idéal. Avec le nouveau Camp Nou déjà en chantier et la menace d’une sanction contre City, tout est possible.» C’est «le rêve du Barça», précise le quotidien.



«Avec le nouveau Camp Nou qui sera opérationnel, il y aurait plus d’argent et les excellentes relations entre son agent et Laporta aideraient à réaliser le transfert. À Barcelone, ils attendent une éventuelle sanction de la Premier League à l’encontre de Manchester City, pour non-respect du fair-play financier du championnat, qui donnerait carte blanche à Haaland» pour quitter le club.



Le Barça n’attend que ça pour s’offrir le Norvégien. Le plan est en marche, mais le journal précise que le Real Madrid est aussi très intéressé par le buteur norvégien. Mais comme Mbappé sera déjà dans la capitale espagnole, l’objectif du Barça est de redonner de l’allant à la Liga en recréant un l’antagonisme entre les clubs à travers la rivalité Mbappé-Haaland, comme à la grande époque de CR7 et Messi… Bref, rien n’est fait, mais on a le droit de rêver !



«Un million et c’est parti !»



Toujours en Espagne avec l’information qui fait trembler la presse locale. Alors qu’il est condamné à une peine de quatre ans et demi de prison pour viol, Daniel Alves a pu sortir de prison. Incarcéré, depuis plus d’un an, l’ancien Barcelonais avait demandé une mise en liberté en échange d’une caution, en attendant le jugement. Et bien cela a été accepté en échange d’une caution d’un million d’euros.



C’est ce que placarde ironiquement Sport qui ne valide pas du tout cette décision : «Un million et c’est parti ! Après 14 mois de détention, Dani Alves est libéré de prison après avoir payé une caution d’un million d’euros. Il devra rendre ses passeports, ne sera pas autorisé à quitter le pays et devra se présenter chaque semaine au tribunal.»



Et c’est toute la presse locale qui semble choquée par cette décision à l’image du Mundo Deportivo : «Alves est libéré provisoirement», tempère tout de même le média. Enfin, L’Esportiu aussi revient sur cet événement : «Alves sort de prison» ! Il faut surtout préciser qu’il n’est pas disculpé et le procès continuera. Les recours des parties sont déjà devant le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne, en attente d’un nouveau verdict. Il sera obligé de se rendre au tribunal chaque semaine pour éviter une fuite.



Le plan du Milan

En Italie, on se projette déjà sur la saison prochaine ! Sur la Une de La Gazzetta dello Sport, il est notamment question du mercato à venir de l’AC Milan et le journal au papier rose annonce une bonne nouvelle, le Milan aura 130 M€ à disposition cet été pour se renforcer.



«Milan arrive à 130 M€», placarde le journal en mettant en avant le coach milanais, Stefano Pioli. «Le plan de relance des Rossoneri commence. Il y a un trésor pour donner à Pioli un grand 9 et une capable d’aller chercher un 20e scudetto.»



Les dirigeants sont prêts à mettre les moyens pour atteindre leurs objectifs…