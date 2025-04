Le FMI donne son accord pour une rencontre avec l’APR afin de discuter de la supposée dette cachée

Le Fonds Monétaire International (FMI) a répondu favorablement à une demande du Secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République (APR), pour discuter du dernier rapport d’audit de la Cour des Comptes sur les finances publiques du pays.



Dans une correspondance adressée au parti de l'opposition, le représentant résident du FMI à Dakar, Majdi Debbich, écrit : « J’accuse réception du courrier du Secrétariat exécutif de l’APR en date du 25 mars 2025 et relatif au dernier rapport d’audit de la Cour des Comptes sur les finances publiques du Sénégal. »



Il assure que « les points que vous soulevez dans ce courrier et sur lesquels vous souhaiteriez échanger avec le FMI ont bien été notés. » Avant d’ajouter : « Je suis disponible pour en discuter et vous reviendrai dans les prochains jours pour fixer la date de la rencontre sollicitée. »



Cette initiative intervient alors que des débats se multiplient autour d’une dette cachée, évoquée dans le dernier rapport d’audit des finances publiques du Sénégal.



En acceptant de discuter avec les responsables de l’APR, le FMI pourrait contribuer à éclaircir certains points de tension dans un contexte où la transparence budgétaire est devenue une préoccupation majeure. Reste à voir si ces échanges permettront d’apporter des éléments de réponse aux interrogations soulevées par l’audit.