Le FMI en visite à Libreville pour évaluer la situation économique du Gabon

Coup d'envoi ce mercredi 25 février d'une visite du Fonds monétaire international au Gabon. Pendant 10 jours, des représentants de l'institution vont évaluer la situation économique du pays et évoquer les réformes à venir. Cette visite intervient un mois après un changement de position sans équivoque des autorités et la main tendue de Libreville vers le FMI. Le tout alors que les indicateurs économiques inquiètent les investisseurs.

RFI

