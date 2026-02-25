Le FMI en visite à Libreville pour évaluer la situation économique du Gabon

Il y a un « risque inhérent » de défaut de paiement au Gabon, alerte Fitch Rating à la veille de cette visite. En décembre, l'agence de notation américaine a dégradé la note de la dette publique de Libreville à CCC–. Les experts s'inquiètent notamment de « l'endettement excessif » du pays. En cause, selon eux, « l’augmentation des dépenses publiques pour répondre aux pressions sociales ».
Ils estiment que la dette publique atteindra plus de 85% du PIB cette année contre 73% en 2024. Depuis cette dégradation de sa note, le Gabon a changé de ministre de l'Économie. Thierry Minko a rompu avec la politique de son prédécesseur. Quelques semaines après son arrivée, il annonçait la mise en œuvre d'un « programme économique de croissance avec l'appui du Fonds monétaire international ».
C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit la visite du FMI. Il s'agit de « collecter des données », précise le ministère de l'Économie, mais pour l'heure, même si des discussions techniques sont en cours, l'institution internationale affirme ne pas avoir reçu de demande officielle de Libreville pour la mise en place d'un programme
