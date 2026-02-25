Tensions à la frontière : plusieurs soldats sierra-léonais appréhendés par l'armée guinéenne

Le gouvernement de la Sierra Leone confirme que le lundi 23 février 2026, des effectifs des Forces Armées Guinéennes (FAG) ont pénétré dans la ville frontalière de Kalieyereh, chefferie de Sulima, district de Falaba, où des membres des Forces Armées de la République de Sierra Leone (RSLAF) et de la Police de Sierra Leone (SLP) étaient déployés.



Selon le communiqué du ministère de l'Information et de l'Éducation civique, au moment de l'incident, le personnel de sécurité de la Sierra Leone était occupé à fabriquer des briques pour la construction d'un poste frontière et d'une structure d'hébergement destinés à soutenir les opérations de sécurité dans la zone. “ Le drapeau national de la Sierra Leone avait été hissé à l'intérieur du territoire reconnu comme appartenant à la Sierra Leone”.



Au cours de la rencontre, le personnel des Forces armées Guinéennes a appréhendé plusieurs membres de l'équipe de sécurité conjointe, dont un officier, et les a transportés de l'autre côté de la frontière, en territoire guinéen. “Leurs armes et munitions ont également été saisies. Bien que le nombre exact de personnes détenues n'ait pas été précisé, Freetown a immédiatement activé ses canaux diplomatiques afin d’obtenir leur « libération sûre et inconditionnelle »



Malgré la gravité de cette violation territoriale, le ton employé par le gouvernement sierra-léonais reste mesuré, privilégiant la voie du dialogue. La question a déjà été portée devant les instances nationales, régionales et sous-régionales afin de garantir une « résolution pacifique et amiable ».



Une mission d'établissement des faits a été dépêchée sur place pour reconstituer précisément la chronologie des événements. En attendant, le secteur de Kalieyereh reste sous haute surveillance, alors que les populations locales attendent avec inquiétude l'issue de cette crise diplomatique entre voisins.