Affaire des homosexuels: Pr Serigne Mbaye déplore «la divulgation» des statuts sérologiques et le «lynchage médiatique»

Depuis le début de l’année 2025, le Sénégal est secoué par un scandale homosexuel et une vingtaine d'arrestations d’individus, dont de personnalités publiques. Alors que les mis en cause sont accusés d’avoir fait propager volontairement le VIH/Sida, leurs différents statuts sérologiques circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse.



Psychologue-clinicien, Pr Serigne Mor Mbaye déplore «la divulgation» des statuts sérologiques et le «lynchage médiatique» des accusés, estimant qu’il «faut laisser la justice faire son travail», au cours d’une interview au quotidien L’Observateur, dans la publication de ce mercredi.



«Il faudrait comprendre que plus on crée le climat anxiogène, moins on arrive à nos objectifs. La divulgation (des statuts sérologiques) et le lynchage médiatique ne résolvent aucun problème, cela crée un climat de peur, d’injustice même», a dit le psychologue, pour qui «on ne résout pas un problème» en jetant «les gens à la vindicte populaire».

Pr Serigne Mbaye a néanmoins précisé que l’hypermédiatisation du sujet est due au fait que «la société ne veut pas qu’on divulgue ou que l’on fasse la promotion» de l’homosexualité, assurant que «la société était d’une grande tolérance, mais dans les limites».



Cette sortie du clinicien intervient à la veille d’une séance de Questions-réponses à l’Assemblée nationale, où le Premier ministre Ousmane Sonko a confirmé son intention de présenter un projet de loi pour le durcissement de l’homosexualité, considérée comme un «acte contre nature».