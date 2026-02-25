Madagascar: après Moscou, le président Randrianirina opte pour un «partenariat renouvelé» avec Paris

Quatre mois après son arrivée au pouvoir, le colonel Michaël Randrianirina a été reçu mardi 24 février à l’Élysée par Emmanuel Macron. Un déjeuner de travail pour tenter de normaliser une relation bilatérale mise à mal par l’exfiltration du pays de l'ancien président Rajoelina, au plus fort de la contestation de son pouvoir il y a quelques mois. Mais ce tête-à-tête parisien intervient surtout dans un climat de concurrence diplomatique feutrée, six jours seulement après le passage du dirigeant malgache par le Kremlin.
Autres articles
-
Tensions à la frontière : plusieurs soldats sierra-léonais appréhendés par l'armée guinéenne
-
Nigeria : Le Congrès américain réclame des mesures face au « massacre des chrétiens »
-
Énergie : La CEDEAO et le Nigeria s'allient pour électrifier les zones rurales de l'État du Niger
-
Corridor Abidjan-Lagos : La CEDEAO et la BAD accélèrent la mise en place de l'Autorité de gestion (ALCoMA)
-
RDC: le porte-parole militaire des rebelles de l’AFC/M23 tué près de Rubaya, dans le Nord-Kivu