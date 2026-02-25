Madagascar: après Moscou, le président Randrianirina opte pour un «partenariat renouvelé» avec Paris

Quatre mois après son arrivée au pouvoir, le colonel Michaël Randrianirina a été reçu mardi 24 février à l’Élysée par Emmanuel Macron. Un déjeuner de travail pour tenter de normaliser une relation bilatérale mise à mal par l’exfiltration du pays de l'ancien président Rajoelina, au plus fort de la contestation de son pouvoir il y a quelques mois. Mais ce tête-à-tête parisien intervient surtout dans un climat de concurrence diplomatique feutrée, six jours seulement après le passage du dirigeant malgache par le Kremlin.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">