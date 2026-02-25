En Ukraine, quatre ans après le début de la guerre, ces déplacés qui se sentent abandonnés

« Il n’y a pas de lumière ici », prévient Marina, qui nous montre une pièce où dorment douze personnes sur de vieux lits en fer. L’électricité est aléatoire à cause des frappes russes. « C’est compliqué ici parce que les hommes et les femmes dorment dans la même pièce », ajoute-t-elle.



Au total, vingt personnes s’entassent dans cet appartement vétuste, un ancien centre éducatif mis à disposition par la mairie de Dnipro, à l’est de l’Ukraine. Tous sont des déplacés de guerre comme Marina, 52 ans, qui a fui Bakhmout dans le Donbass, au début du conflit. Quatre ans après, elle est toujours là et elle est amère. « Au début les organisations humanitaires nous aidaient, elles nous apportaient trois repas par jour et l’État nous donnait 2000 Hryvnia (50 euros) en tant que déplacés de guerre », explique-t-elle amère, « mais aujourd’hui tout s’est arrêté, plus aucune aide ! Ce n’est pas normal. »



Des aides existent. Mais avec le temps et les difficultés économiques, elles se sont raréfiées. Alors Olek, responsable du syndicat d’immeubles du quartier, a décidé de soutenir ces déplacés. « Les charges comme l’électricité, le chauffage, l’eau, sont payées par les voisins des 15 immeubles du même syndic », détaille-t-il.



Les autorités ukrainiennes ont d’autres priorités aujourd’hui que d’aider tous les déplacés, reconnait Olek. Ce qu’il souhaiterait, c’est davantage de solidarité étrangère. « La première année de la guerre, les Ukrainiens se sentaient soutenus par les gens à l'étranger. Aujourd'hui ils se sentent abandonnés », regrette-t-il, « Ils attendent avec espoir de l’aide parce qu’ils ne savent pas de quoi l'avenir sera fait, ils se sentent désemparés. »



Il y a certes le soutien politique et militaire à l’Ukraine, mais pour Olek, tenir dans cette guerre interminable passe aussi par plus de solidarité citoyenne.