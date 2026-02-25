Soudan: les FSR prennent le contrôle de Mostariha, ville de l'ex-chef des miliciens janjawid Moussa Hilal

« Moussa Hilal est sain et sauf, il est dans un lieu sûr », a indiqué Ahmad Mohamad Abkar, le porte-parole de son mouvement, le Conseil révolutionnaire de la Sahwa. Il a accusé le gouvernement non reconnu, Ta'sis, d'envoyer depuis Nyala des mercenaires sud-soudanais pour combattre à Mostariha. Cette ville a été attaquée, selon lui, par plus de 600 véhicules armés, dont certains blindés. Selon les vidéos que RFI a pu consulter, il s'agit de Spartan II fabriqués aux Émirats arabes unis et similaires à ceux de l'ANL en Libye dirigée par Khalifa Haftar.



L'attaque a été lancée par des frappes de drones qui ont visé, entre autres, le seul centre médical de la ville. Les assaillants sont ensuite entrés dans la ville par trois axes, puis ont pillé et brûlé les habitations. L'une de ces vidéos tournées par les FSR montre la maison de Moussa Hilal complètement dévalisée.



Le réseau des médecins soudanais a fait état de 28 morts civils, dont dix femmes, ainsi que d'une quarantaine de blessés. Des combattants des FSR ont brandi dans une vidéo la bande comportant le nom du fils de Moussa Hilal, Abdelbaset Hilal, qui figurait sur son treillis militaire.



Moussa Hilal est du clan Mahamid et Hemedti, le chef des FSR, appartient lui au clan Maheriya. Ils sont cousins et appartiennent à la même tribu, Rizeigat, mais ils s'opposent fortement et se concurrencent depuis longtemps pour diriger la tribu.