Le FRAPP a officiellement saisi le procureur de la République sur l'affaire du "vrai-faux" décret

Front pour une Révolution Anti impérialiste Populaire et Panafricaine ( FRAPP), par son délégué chargé du recrutement et du déploiement Bentaleb Sow, par ailleurs co-coordonateur de Noo Lank, vient de saisir le procureur de la République sur l'affaire du "vrai-faux" ou du "faux-vrai" décret. Cette saisine est portée par 131 citoyens.



« Dans la soirée du 14 mai 2020, un décret n°2020-964 en date du 17 avril 2020 circule sur les réseaux sociaux. Il intègre tous les éléments et mentions d’un décret authentique et porte une signature présentée comme celle du président de la République Macky SALL. Sur deux pages, le décret semble créer un « honorariat» au profit des anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Sénégal, avec pour chacun une quantité considérable d’avantages et d’honneurs injustifiés. Face au scandale soulevé, la présidence de la République avait rapidement dénoncé un « faux décret » n°2020-964 du 17 avril 2020 à travers un communiqué revêtu des symboles de la République et signé par la cellule de communication de la présidence de la République », a rappelé le FRAPP.



Qui précise que « cette défense est aujourd’hui mise à mal par les nouveaux éléments qui confirment l’authenticité du décret n°2020-964 du 17 avril 2020. Un tel mensonge porte une atteinte manifestement grave à la crédibilité des institutions et entache l’honneur de la République ».



En conséquence, le FRAPP dénonce tous les membres de la cellule de communication de la présidence de la République d’avoir commis publiquement plusieurs infractions notées sur la lettre si dessous.