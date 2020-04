Le FRAPP a reçu l'accusé de réception de l'Ofnac

Le FRAPP vient de recevoir, ce 23 avril 2020, l'accusé de réception de l'Ofnac relative sa lettre de dénonciation contre monsieur Mansour Faye, ministre du développement communautaire et monsieur Demba Diop Sy député et directeur général de l'UDE.



Le FRAPP reste à la disposition de l'ofnac pour des éléments permettant de fonder sa dénonciation.



Pour rappel, le FRAPP estime qu'un ministre de la république ne peut donner un marché à un député qui de surcroit est de la même majorité présidentielle que lui. C'est pourquoi le FRAPP a déposé auprès de l'Ofnac, le 17 avril dernier, une dénonciation pour conflit d'intérêts et favoritisme.