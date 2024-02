Le Fentanyl, la drogue surpuissante qui décime les États-Unis

« Tout le monde m’a dit "Hey tu dois essayer ça, c’est bien plus fort que l’héroïne, ça va te donner la même sensation que la première fois que tu as été défoncé". » En 2018, Tom Wolf est héroïnomane, il vit dans la rue à San Francisco, et assiste à l’arrivée d’une nouvelle drogue dans la ville : le fentanyl. « J’ai senti comme un élan de chaleur, comme si quelqu’un m’avait recouvert d’une couverture, je me suis senti au chaud d’un coup. Et tous mes problèmes se sont envolés, ce genre d’euphorie. C’était la meilleure défonce depuis mes premières prises de drogues. »



Des corps cassés en deux

Les effets du fentanyl sont impressionnants aussi bien à l’intérieur, qu’à l’extérieur. Les toxicomanes s’alignent dans les rues, leurs corps pliés en deux par la puissance de la drogue, la tête rentrée dans les genoux. Et pour cause : le fentanyl est cent fois plus fort que la morphine, cinquante fois plus fort que l’héroïne, et hautement addictif.



Le manque de fentanyl se fait sentir seulement quelques heures après sa prise. « Le problème, c’est que tu dois en prendre souvent, et tu ne sais pas à quel point la drogue est chargée, souligne Tom Wolf. Tu ne sais pas vraiment quelle dose tu prends, donc le risque d’overdose est très élevé. »



En effet, quand 200 milligrammes d’héroïne sont létaux, seulement deux milligrammes de fentanyl suffisent. Selon la Drug Enforcement Administration (DEA), les pilules, contrefaites, contiennent entre 0,02 et 5,1 milligrammes de fentanyl, soit deux fois la dose mortelle. Une vraie roulette russe.Tom Wolf l’assure, « en étant héroïnomane, tu peux vivre 25 ans, mais avec le fentanyl, à cause du risque d’overdose, il te reste à peine deux ans et tu es mort. »



À San Francisco, le nombre d’overdoses dues au fentanyl a augmenté de 279% entre 2016 et 2021, selon le Centre national des statistiques de santé (NCHS) du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis.



Le fentanyl à la place de l’héroïne

Ce sont souvent les mélanges avec d’autres drogues qui sont à l’origine des premières consommations de fentanyl, menant à une addiction immédiate. C’est ainsi que Corey, le fils de Jacqui Berlin, habitante d’une banlieue proche de San Francisco, a développé son addiction au fentanyl, il y a quelques années.



« Il a commencé à prendre de la drogue quand il avait 20 ans, et ces dernières années, il est devenu dépendant au fentanyl sans le savoir, parce que les dealers en ont mis dans l’héroïne qu’il prenait, se souvient-elle, la voix serrée. À partir du moment où il a commencé le fentanyl, son état s’est détérioré bien plus rapidement que pendant toutes les années où il consommait de l’héroïne ou d’autres opioïdes. » Corey est incapable de travailler, précise Jacqui Berlin, « car le fentanyl fait perdre connaissance. Les drogues de rue, ce sont des cocktails de plusieurs drogues, on ne sait pas vraiment quel effet ça peut avoir sur la personne, donc c’est impossible pour lui d’avoir un travail. »



Alors, Corey vit dans la rue. « Il doit être… Enfin, il croit qu’il doit être le plus proche possible de ses dealers parce qu’avec le fentanyl, il commence à être en manque au bout de quelques heures seulement. »