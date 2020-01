Le Forum Civil lance une campagne contre la cherté du péage

Le Forum Civil, dirigé par Birahim Seck, a décidé de lance une campagne de mobilisation sociale pour la renégociation du contrat de l’autoroute à péage. Selon les responsables, en plus de la cherté, il y a l’insécurité à cause de l’absence d’éclairage et des embouteillages, notamment sur la sortie de Pikine, Keur Massar et Rufisque.