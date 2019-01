Le Forum Civil réclame une commission d’enquête sur les financements de plusieurs projets

En plus de l’affaire des 94 milliards opposant Ousmane Sonko à Mamour Diallo, le Coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck, a invité mardi à Dakar, l’Assemblée nationale à mettre en place une commission d’enquête parlementaire sur les financements et réalisations des plusieurs projets.



Il s'agit des Autoroutes Thies-Touba, Dakar-Diamniadio, du Pôle Industriel de Diamniadio, de la réfection du Building Administratif, de l’Autoroute Mbour-Kaolack, de l’avance de démarrage de la route Fatick-Kaolack, de la Cité de l’Émergence, du Centre International de Diamniadio, l’UNIDAK2 de Diamniadio, et de l’attribution du Port de Bargny.



Au cours de la conférence de presse, Birahim Seck a également évoqué, les concessions de NECOTRANS ainsi que les listes des « grands producteurs » bénéficiaires des différents mécanismes de subvention sur les intrants (engrais, semences matériels agricoles) normalement destinés à améliorer de façon significative la production agricole du pays sans oublier les 380 milliards de FCFA consentis et investis dans l’acquisition d’équipement, de matériels agricoles, de semences et de fertilisants.



Par ailleurs, le M. Seck recommande à l’Etat du Sénégal de procéder à un "audit exhaustif" sur les réserves financières et le patrimoine foncier des Institutions de protection sociale comme l’Institut de Prévoyance Retraite (IPRES) et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS).



Toutes les transactions immobilières réalisées par la Caisse de Dépôts et Consignations et par l’ARTP, notamment celle de la construction du siège de l’organe de Régulation des Télécommunications et des postes, sont aussi concernées.