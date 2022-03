Le Forum du Justiciable contre la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires

Les membres du Forum du justiciable dont Babacar Ba sont irrités par la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaire depuis la disparition du Doyen des juges Samba Sall. Dans un communiqué de presse, ils ont déploré ce retard, appelant nouveau Doyen des juges d’instruction, Oumar Maham Diallo à accélérer la cadence.



« Au contraire, elles font entorse au respect des règles et principes fondamentaux considérés comme des normes universelles pour garantir l’exercice d’une justice efficace », soulignent M. Ba et compagnie. Convaincus que l’intérêt de tout justiciable n’est pas seulement d’obtenir une décision définitive en justice, mais surtout l’obtenir dans un délai raisonnable pouvant lui permettre de jouir pleinement des droits que celle-ci consacre, ces hommes de droit soutiennent que parmi les principes qui régissent la justice, figure en bonne place le traitement des dossiers judiciaires dans un délai raisonnable ».



Par conséquent, ils invitent Oumar Maham Diallo à faire respecter le droit. « Le Forum du justiciable, soucieux d’une bonne administration de la justice et du respect du principe de délai raisonnable, invite le Doyen des juges d’instruction à un traitement rapide des dossiers judiciaires en instance ».



Décédé en avril 2021, le Doyen des juges, Samba Sall, a laissé de grands dossiers derrière lui comme l’affaire Sonko-Adji Sarr.