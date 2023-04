Le Forum du justiciable alerte les autorités sur l'état de santé "fragile" de Thioro Makhou Mandela

Le Forum du justiciable s'est très "préoccupé" par le placement sous mandat de dépôt de Thioro Makhou Mandela, présentatrice à Walfadjiri, qui serait enceinte de 7 mois et dont état de santé est très fragile.



Babacar Bâ rappelle d'ailleurs, dans un communiqué que sa première audition a été suspendue pour cause de douleurs au ventre.



Le Forum du justiciable alerte ainsi les autorités habilitées sur l'état de santé "fragile" de Thioro Makhou Mandela et les invite à prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de bénéficier de soins appropriés.



Pour des raisons humanitaires, il recommande aux autorités judiciaires de la mettre "sous contrôle judiciaire" en attendant la poursuite de l'enquête. Outre le fait que son état de santé est incompatible à la vie carcérale, Thioro Makhou Mandela offre toutes les garanties de représentation en justice, soutient M. Ba.



Pour rappel, la journaliste et présentatrice de la chaîne de télévision privée Walf Tv, Thioro Makhou Mandela a été placée sous mandat de dépôt, jeudi.



Son arrestation est liée à l’enquête suite à l’arrestation de deux administratrices des groupes Facebook « Néné Touti », «Kay ma deyla Lounioudoul Siki saka », «Top cas », «Laf Thiat, chaise anglaise », «Rabi nététou » Zizelle Mandy» entre autres groupes.



Ces groupes Facebook cités précédemment ont fait l’objet de plusieurs plaintes pour des faits de "collecte illicite, diffusion de données personnelles, diffamation", entre autres.